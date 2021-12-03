РИАМО - 3 дек. Правоохранители задержали начальника ОМВД России по столичному району Ростокино, полковника Игоря Гоцулюка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его обвиняют в посредничестве во взятке, сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, весной 2019 года Гоцулюк и его неустановленные сообщники получили 84,5 млн рублей за содействие в назначении на должность начальника или замначальника УФНС по Самарской области.

Предположительно, на момент совершения преступления Гоцулюк не состоял на службе в МВД.

Гоцуляк был назначен на должность начальника отдела полиции по району Ростокино в ноябре 2021 года.

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