РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Сотрудники ГИБДД в подмосковном Красногорске проконтролирует соблюдение правил дорожного движения при перевозке опасных грузов с 6 по 12 декабря, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городскому округу.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов пройдет оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление и пресечение нарушений ПДД в данной сфере.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверят транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов.

Перевозка опасных грузов накладывает на перевозчика многочисленные ограничения и обязанности. Водитель должен иметь право на осуществление перевозки определенной категории опасных грузов. В случае перевозки грузов повышенной опасности не допускается отклонение от установленного маршрута. Транспортное средство должно быть специально оборудовано и соответствовать требованиям к техсостоянию.

По статье 12.21.2. КоАП РФ нарушение правил перевозки опасных грузов влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку - от 15 тыс. до 20 тыс. рублей; на юрлиц - от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Отдел ГИБДД напомнил всем участникам дорожного движения, что если в потоке движения рядом с вашим автомобилем едет машина, предназначенная для перевозки опасных грузов, не нужно предпринимать резких маневров.

Водителям также рекомендовали заблаговременно показывать сигналами поворота планируемое направление своего движения.