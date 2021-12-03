РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 дек. Депутат Московской областной думы Владимир Жук и члены «Молодой Гвардии» местного отделения партии «Единая Россия» передали медикам Котельниковвской городской поликлиники сладкие наборы, сообщает пресс-служба депутата.

Также врачам передали медицинские маски.

«Весь мир объединился в борьбе с коронавирусом. Вместе мы противостоим пандемии уже второй год. Наша сегодняшний визит – одна из возможностей поблагодарить вас. Спасибо, что рядом», – сказал Жук.

В Котельниках врачи лечат пациентов с Covid-19 только амбулаторно.

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