РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Старшеклассникам средней общеобразовательной школы №3 в подмосковном Красногорске рассказали о профессии полицейского и возможности поступления в профильный вуз, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

Начальник отдела по работе с личным составом УМВД подполковник внутренней службы Николай Ситник рассказал о правилах приема, требованиях и преимуществах поступления в университет МВД России им. Кикотя и его филиалы. Ребят проинформировали о возможности трудоустройства в полицию после окончания высшего образовательного учреждения системы МВД России, разъяснили условия отбора и особенности работы.

Присутствующим провели экскурсию по зданию УМВД, где они посетили дежурную часть и оценили возможности системы видеонаблюдения «Безопасный город», установленной в округе. Криминалист-эксперт показал инструменты, которыми пользуется при сборе и исследовании улик с места преступления, а сотрудник по работе с личным составом продемонстрировал обмундирование полицейского, заступающего на боевое дежурство.

Также школьники посмотрели служебный автомобиль для перевозки заключенных.