РИАМО - 3 дек. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент страны Владимир Путин в курсе обсуждений по кадровым перестановкам в партии «Единая Россия». Глава государства собирается дистанционно обратиться к участникам съезда партии 4 декабря, сообщает kp.ru.

«Разумеется, определенный обмен информацией с администрацией происходит», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин остается неформальным лидером партии. Однако Песков отметил, что не будет анонсировать, ждать ли от Путина предложений по реформе партии в ходе его обращения на съезде.

Президент планирует обратиться к участникам съезда «Единой России» 4 декабря.

С 2012 года председателем партии является Дмитрий Медведев.