РИАМО - 3 дек. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась более чем вдвое, вирус отступает, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление Ракова сделала во время выступления на форуме волонтеров «Мы вместе».

«Практически два года мир борется с коронавирусом и живет под прессом бесконечным, гнtт которого ощущает каждый. И когда заполненность коек подходит к 100%, и когда немножко отступает, как сейчас, когда заболеваемость в Москве снизилась больше чем на 50%», — сказала Ракова.

В пятницу коллективный иммунитет к Covid‑19 в Москве достиг 72,1%. За минувшие сутки в столице выявили 3304 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в мегаполисе зарегистрировано 1 956 583 случая заболевания за период пандемии.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что число пациентов с коронавирусной инфекцией снижается в больницах Москвы.

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