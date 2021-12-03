РИАМО - 3 дек. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье на сегодняшний день составляет 72,5%, число жителей региона, полностью привившихся от Covid-19, достигло 4 163 546, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Первый компонент вакцины поставили 4 498 002 человека. С начала пандемии в Подмосковье выявили 594 862 случаев заражения. За минувшие сутки — 1813.

Заболевание смогли победить 527 263 человека с начала пандемии, за минувшие сутки вылечились 1 858 пациентов.

Также за все время пандемии в области умер 10 601 Covid-пациент. За минувшие сутки количество умерших от инфекции выросло на 54 человека.

Жителям региона следует обезопасить себя и своих близких от коронавируса, сделав прививку. Особенно это важно для пожилых людей, которые входят в группу повышенного риска.

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