РИАМО - 3 дек. На сайте АО «Мособлгаз» заработал спецпроект для контроля и обратной связи по газификации в каждом населенном пункте-участнике программы «Социальная газификация», заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он уточнил, что каждый населенный пункт имеет свою онлайн-карточку на сайте предприятия, где отображается актуальная информация о проводимых работах, фотографии, контакт ответственного лица.

«Мы сделали «Карту эмоций», она стала очень популярной. Она позволяет по сути в прямом эфире посмотреть статус работы в населенном пункте. <...> Через нее мы получаем обратную связь от жителей», — сказал Баранов.

По его словам, на данный момент все замечания устраняются.

«На специальной карте отображается информация по любому населенному пункту. Очень просто отслеживать статус, выполнять пожелания», - заключил Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.