РИАМО - 3 дек. Коллективный иммунитет москвичей к коронавирусу достиг 72,1%, полностью привились уже 5 822 241 человек, сообщается на сайте стопкоронавиурс.рф.

Еще 6 387 147 человек поставили первый компонент вакцины. С начала пандемии в городе выявили 1 956 583 случаев заражения. При этом за последние сутки — еще 3 304.

С начала пандемии вылечились от инфекции 1 783 316 пациентов, за сутки — 3 600. Умерло за все время 34 483 человек, за сутки это количество выросло на 95.

В общественных местах и пассажирском транспорте столицы из-за ситуации с инфекцией действует масочный режим. Также следует соблюдать социальную дистанцию.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что в России волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в настоящий момент идет на спад.

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