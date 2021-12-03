РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 3 дек. В течение ноября в Щелкове произошло три аварии со смертельным исходом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В первой аварии водитель легкового автомобиля, двигаясь по Щелковскому шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб мужчина в возрасте 69 лет.

Во второй — водитель, двигаясь по дороге «Щелково-Мальцево-Образцово», совершил столкновение с грузовым автомобилем на встречном направлении. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля в возрасте 65 лет и его пассажир — женщина в возрасте 35 лет.

В третьем случае водитель, двигаясь по дороге «Осеево-Никифорово-Медвежьи-Озера» не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель погиб. Ему было 36 лет.