РИАМО - 3 дек. В 850 населенных пунктах Подмосковья уже завершили работы в рамках президентской программы социальной газификации. Всего в этом году в регионе должны быть газифицированы 1113 населенных пунктов, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Мы идем по плану. На сегодняшний день уже 850 населенных пунктов Подмосковья полностью догазифицированы. Это более 30 тыс. жителей», - сказал Баранов.

Он отметил, что за пять месяцев реализации президентского проекта в Московской области построили около 600 км газопроводов.

«В Наро-Фоминском округе 14 населенных пунктов полностью догазифицированы. У нас стоит задача - 70 до конца 2022 года», - привел пример Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.