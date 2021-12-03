РИАМО - 3 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с поисковиками и школьниками возложил цветы к Братской могиле у Вечного огня в Лобне в День Неизвестного солдата. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В пятницу в России чтят память тех, чей подвиг остается безымянным. Тысячи солдат 80 лет назад в Подмосковье героически защищали столицу от нацистских оккупантов.

В Братской могиле у Вечного огня в Лобне похоронены 1302 воина, при этом имена 208 из них неизвестны. В 1941-м на территории округа 9 дней шли беспрерывные бои. Солдаты Красной армии построили многокилометровые окопы, противотанковый ров и противопехотные заграждения. Силы вермахта удалось остановить на ближних подступах к Москве – оставалось всего 19 км.

Лобне в 2018 году присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести Московской области».

Наследие ветеранов

«У нас в Подмосковье очень богатая история, в том числе на события, эпохальные для нашей страны. Одно из них – это контрнаступление под Москвой, которое мы отмечаем 5 декабря. Это день памяти. Огромные потери понесли наши войска, но вот именно здесь произошел перелом в ходе войны. Мы все знаем историю из книжек, но жизнь так устроена, что время проходит и важно это не забывать», – сказал Воробьев.

Губернатор также поблагодарил ребят за знания о Великой Отечественной войне. Отдельной благодарности удостоились учителя и поисковики.

«Очень приятно, что вы знаете историю своих прадедов, прабабушек. Спасибо преподавателям, которые эту работу ведут, и поисковикам, которые могут рассказать подробности», – добавил глава региона.



Ученик школы №3 Тимофей Федоров рассказал про своего прадеда, который героически сражался и был награжден орденами и медалями, а шестиклассница Вика Тималина поделилась, что ее очень вдохновляет подвиг прабабушки-медсестры, прошедшей всю войну.

Поисковые операции

В сентябре 2020 года поисковики нашли останки 109 солдат и офицеров, погибших на Лобненском рубеже, и с почестями похоронили в их Братской могиле.

Проект «Лобненский рубеж обороны Москвы – 1941», который получил президентский грант, помог восстановить противотанковый ров и все оборонительные сооружения.

«Память – это самое дорогое, а то, что делаем мы, нужно больше живым. Солдаты отдали жизнь. Хотелось бы установить их имена. Это главная задача поисковика – не только поднять, а довести до конца, захоронить с почестями, упокоить с миром в братских могилах», – отметил командир поискового отряда «Память» из Лобни Андрей Ряднов.

Акция памяти к 80‑летию битвы под Москвой стартовала в Подмосковье>>