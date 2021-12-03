РИАМО - 3 дек. Известная советская и российская актриса Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Причина смерти актрисы неизвестна, а о дне и времени прощания с ней сообщат позднее.

Нина Ургант служила в Александринском театре Санкт-Петербурга более 30 лет.

Артистка играла на театральной сцене, много снималась в кино и на телевидении. Она стала широко известной после фильма «Белорусский вокзал», где блистательно сыграла роль военной медсестры Раи.

В 2006 году Ургант наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Она является бабушкой известного телеведущего и комика Ивана Урганта и матерью актера Андрея Урганта.

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