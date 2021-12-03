РИАМО - 3 дек. Известная советская и российская актриса Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Причина смерти актрисы неизвестна, а о дне и времени прощания с ней сообщат позднее.
Нина Ургант служила в Александринском театре Санкт-Петербурга более 30 лет.
Артистка играла на театральной сцене, много снималась в кино и на телевидении. Она стала широко известной после фильма «Белорусский вокзал», где блистательно сыграла роль военной медсестры Раи.
В 2006 году Ургант наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Она является бабушкой известного телеведущего и комика Ивана Урганта и матерью актера Андрея Урганта.
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