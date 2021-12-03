РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 дек. Депутат Московской областной думы Владимир Жук передал медицинские маски волонтерскому штабу на базе отделения «Единой России» в Котельниках, сообщает пресс-служба депутата.

«Коронавирус то отступает, то наступает, но наши добровольцы всегда на передовой борьбы, они работают по заявкам наших жителей. Важно, чтобы сами волонтеры тоже были защищены, поэтому приезжаю регулярно и помогаю», - сказал Жук.

Руководитель «Молодой Гвардии» в Котельниках добавил, что в штаб поступает 2-3 заявки в день. Волонтеры регулярно проверяют соблюдение масочного режима на остановках, в магазинах и аптеках.