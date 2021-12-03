РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. Госавтоинспекторы Балашихи напомнили автолюбителям и пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

С наступлением зимы продолжительность светового дня и вероятность того, что водитель заметит пешехода на неосвещенных участках дорог значительно уменьшается. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия — дождь, снег, слякоть, туман, гололед и отсутствие какой-либо защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней одежде.

Присутствие световозвращающих элементов на одежде может значительно снизить дорожно-транспортный травматизм. Такой элемент позволит лучше заметить пешехода, если на улице темно, что актуально для зимы и просто в пасмурную или дождливую погоду.

Госавтоинспекторы просят родителей при выборе одежды для ребенка отдавать предпочтение моделям со световозвращающими элементами (вставные полоски, рисунки на куртках и тд.). При отсутствии специальной одежды необходимо приобрести другие формы световозвращающих элементов, которые могут быть размещены на одежде или других предметах.

Такими же элементами безопасности следует оснастить сумки, портфели, санки и коляски. Приучайте себя и своих детей пользоваться доступными средствами безопасности.