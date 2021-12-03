РИАМО - 3 дек. Инвалид по зрению первой группы Сергей Алексеев из Краснодарского края в этом году совершил пеший одиночный переход протяженностью 5281 км по маршруту из Армавира в Иркутск, а в следующем году планирует превзойти этот результат.

В конце апреля 2022 года необычный путешественник из Армавира планирует отправиться в путь длиной 6742 км. В течение весны, лета и осени Алексеев намерен посетить около трех десятков городов, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Великий Новгород, Тверь, Самару, Волгоград и другие. Маршрут пролегает и по территории Московской области - путник хочет сделать остановку в Сергиевом Посаде.

Алексеев лишился 97% зрения, однако это не мешает ему в одиночку совершать многодневные переходы по России. Огромные расстояния мужчина преодолевает исключительно пешком, все необходимое он везет с собой в детской коляске. Сергей признается, что она выдерживает сотни километров в пути и уже стала визитной карточкой его проекта. Ночует путешественник в палатке.

Переход 2022 года должен стать рекордным - Алексеев хочет показать наименьшее время преодоления расстояния в 1000 и более километров пешком по России для инвалида по зрению.

«Я хочу показать таким, как я, что инвалидность - это не конец жизни», - отметил путешественник.

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