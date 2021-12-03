РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 дек. В Щелковском историко-краеведческом музее Великой Отечественной войне посвящен один из разделов экспозиции, в котором представлена информация о Московской битве и о щелковцах — защитниках Москвы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

5 декабря 1941 года начался наступательный период в битве за Москву, которая стала одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны как по своим масштабам, так и по своему значению. Битва за Москву — один из переломных моментов во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. В результате контрнаступления и общего наступления противник был отброшен на 100–250 километров.

Полностью были освобождены Московская, Тульская и Рязанская области, а также многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. Победа под Москвой знаменовала крах стратегических планов Германии, положила начало развертыванию массового сопротивления на оккупированных территориях СССР, послужила укреплению антигитлеровской коалиции.

Накануне этой скорбной и знаменательной даты музей Щелкова приглашает всех желающих посетить экспозицию и тем самым почтить память наших земляков, проливших кровь на фронтах Великой Отечественной войны.

По вопросам организации экскурсий можно обратиться по телефону: 8(496)566-46-30.

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