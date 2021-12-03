РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 дек. Госавтоинспекторы проводят на территории Домодедова профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» с целью выявления пьяных водителей на дорогах муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Домодедова.

Наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде регулируется ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ, либо в случае повторного правонарушения ст. 264 прим. 1 УК РФ.

Штраф за превышение предельно допустимой концентрации алкоголя составляет до 30 тыс. рублей, предусмотрено также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предполагается за отказ от медосвидетельствования, а также за передачу машины пьяному в управление.

В случае выявления нетрезвого водителя машина эвакуируется на штрафстоянку, а автомобилисту выписывается соответствующее постановление. Такие действия помогают предотвратить серьезные ДТП.