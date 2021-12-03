РИАМО - 3 дек. В Подмосковье снижается число выявляемых случаев коронавируса и количество госпитализаций. Жителям важно продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться от инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Последние 2-3 недели мы видим радикальное снижение выявленных случаев и госпитализаций. Понятно, что беспокойство принесла новость из Африки. Новый штамм «омикрон», который сейчас угрожает. И я очень надеюсь, что вакцинация, которой мы продолжаем заниматься, даст свои плоды», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1». ​

Он подчеркнул, что важно не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться.

«Понятно, что это дополнительные хлопоты, но без этого мы не победим эпидемию», — заключил губернатор.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1813 случаев коронавируса, выздоровели еще 1858 человек. С начала пандемии в регионе выявили 594 862 случая Covid-19, вылечились от инфекции 527 263 человека.

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