РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 дек. 6 декабря будет временно ограничена стоянка транспортных средств на улице Пушкина, возле дома №2, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

В связи с проведением мероприятий, связанных с демонтажом некапитальных объектов, будет временно запрещена стоянка транспортных средств и прекращено движение по адресу: г. Щелково, ул. Пушкина, дом 2.

Стоянка автомобилей по этому адресу будет запрещена с 08:00 до окончания работ.