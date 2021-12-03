РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 дек. Госадмтехнадзор Подмосковья выявил в Домодедове 12 нарушений в содержания воинских мемориалов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На территории городского округа Домодедово расположено более 50 памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. В рамках специального надзорного мероприятия «Мемориал» инспекторами домодедовского отдела Госадмтехнадзора было проверено содержание мемориальных объектов, сезонная уборка от снега и наледи как самих памятников, так и подходов к ним, состояние объектов освещения, ограждений, малых архитектурных форм», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По итогам надзорного мероприятия административно-техническими инспекторами выявлено 12 нарушений в содержании воинских мемориалов.

В частности, у памятника на улице Школьная в селе Домодедово частично отсутствовала облицовочная плитка. Территория, прилегающая к памятникам и мемориальным доскам на улице Колхозная в деревне Павловское, на улице Текстильщиков в микрорайоне Западный, у дома №36 на улице Корнеева в микрорайоне Центральный оказалась замусорена. Приведение объектов в надлежащее состояние находится на контроле инспекторов надзорного ведомства, все выявленные нарушения будут устранены в срок до 4 декабря.

Мероприятие прошло в преддверии 5 декабря. В этот день отмечается начало контрнаступления советских войск против немецких захватчиков в битве под Москвой.

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