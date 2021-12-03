РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В городском округе Люберцы издали пособие для боксеров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В основе пособия – теория и 50-летняя практика боксерского сообщества Москвы и Подмосковья. Книгу презентовал председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Владимир Сурков. В день 20-летия партии «Единая России» учебник вручили депутату Мособлдумы Дмитрию Дениско, который поучаствовал в издании в рамках проекта «Детский спорт».

«Уникальная книга «Бокс: теория и практика» представляет собой обобщенное пособие, представляющее синтез многолетнего опыта именитых боксеров. Издана она физкультурно-спортивным обществом «Спартак», руководителем которого является Сурков», - сказал Дениско.

По его словам, учебник состоит из практических рекомендаций планирования тренировок и построения ежедневной работы с боксерами.

«Всегда есть желание иметь под рукой пособие, которое обобщало бы тот огромный опыт, который был накоплен в нашей стране. Издание содержит отдельную главу истории боксерского общества «Спартак», а также нового витка развития бокса на современном этапе», - добавил Сурков.