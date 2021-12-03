РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. При строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Труд» в подмосковной Балашихе сохранят существующий корпус спортшколы олимпийского резерва, решение об этом принято после изучения несущих конструкций здания, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий вместе с депутатом совета депутатов Мариной Жировой проверил подготовку площадки к строительству нового корпуса спортшколы на стадионе «Труд». Жирова рассказала, что при реконструкции стадиона были планы о сносе существующего здания, но после изучения фундамента, несущих конструкций решили сохранить его и провести капитальный ремонт. В будущем там может появиться современный гимнастический зал с высокими потолками и вентиляцией, тем более, что этот вид спорта один из востребованных в Балашихе.

Ефимов отметил, что если здание в хорошем состоянии, то его необходимо сохранять и осмотрел площадку к возведению ФОКа.

«Строители уже приступили к выемке грунта под фундамент. Общая площадь спортшколы составит 4,8 тыс. кв. м, предусмотрен один подземный и два надземных этажа. В здании будет расположен универсальный зал с большими панорамными окнами, тренажерный зал, тренерские, раздевалки, медицинский блок. На улице будет футбольное поле с подогревом и баскетбольная площадка», - сказал Ефимов.

Он добавил, что ввод ФОКа запланирован на IV квартал 2022 года.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На его реализацию из областного и муниципального бюджетов выделено 472 млн рублей.