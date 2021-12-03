РИАМО (ЛЮБЕРЦАХ) - 3 дек. В целях повышения безопасности дорожного движения на проспекте Гагарина в Люберцах установили новые дорожные знаки, запрещающие парковку грузовых транспортных средств в зоне стоянки автомобилей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По вопросам установки или замены дорожных знаков в городском округе жителям рекомендовали обратиться в управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры по телефонам: 8(495)509-11-04 и 8(495)503-30-45, на электронную почту: admluberdor@yandex.ru.

Также направить обращение можно в управление транспорта и организации дорожного движения по номерам телефонов: 8(495)503-67-02, 8(495)503-09-64, 8(495)503-44-00, 8(495)503-83-11.