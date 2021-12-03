РИАМО - 3 дек. В России уровень коллективного иммунитета от коронавируса достиг 53,7%, от инфекции полностью привились 63 961 690 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом первый компонент вакцины поставили 72 078 412 человек. На сегодняшний день выявлено 9 736 037 случаев заражения вирусом. За минувшие сутки стало на 32 930 зараженных больше.

Всего в России вылечилось 8 436 631 пациент с Covid-19, за сутки это количество выросло на 36 514.

С начала пандемии погибло 278 857 зараженных людей, за последние сутки умерло 1217 человек.

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