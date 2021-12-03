РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В Наташинском парке городского округа Люберцы с 10 по 12 декабря будет работать ярмарка «Сладкий Новый год!», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Ярмарка будет организована в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

«Посетителей ждут пряные имбирные печенья, Тульские пряники, Покровская пастила, шоколад ручной работы, безалкогольный глинтвейн и грог и, конечно же, сладкие новогодние подарки», - отметил Ружицкий.

Ярмарка будет работать на главной площади Наташинского парка.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>