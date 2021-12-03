РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Спасатели Люберец перед предстоящими выходными напомнили жителям округа об опасности выхода на тонкий лед и призвали соблюдать меры безопасности, говорится в сообщении местного ТУ СС ГКУ МО «Мособлпожспас».

Горожан просят не выходить на тонкий и неокрепший лед. Также следует соблюдать правила безопасности вблизи и на водоемах в осенне-зимний период. Жителей призывают не проверять прочность льда ударом ноги.

Безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой воде.