РИАМО - 3 дек. Члены ЦИК РФ поддержали кандидатуру члена Общественной палаты столицы Ольги Кирилловой на должность председателя Московской городской избирательной комиссии, передает корреспондент РИАМО.

«Принято единогласно. Ольга Евгеньевна, мы вас поздравляем. Мы надеемся, что Московская городская избирательная комиссия согласится с точкой зрения Центральной избирательной комиссии и вы будете избраны тайным голосованием и приступите к этой очень ответственной работе», – сказал в ходе заседания заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

Он отметил профессионализм Кирилловой, назвав ее достойным кандидатом на должность председателя Мосгоризбиркома, где она работает с 2020 года. В Общественной палате Москвы Кириллова занимает должность председателя комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям.

«Я приложу все усилия для того, чтобы работа Московской городской избирательной комиссии была, как и прежде, на высоком уровне. Я понимаю ответственность. <...> Поэтому буду надеяться, что всем вместе нам удастся и дальше нести высокое звание Московской городской комиссии, не снижая темпов работы», – заявила Кириллова.

Ранее Кириллова возглавляла управление ФМС России по Москве с 2012 до 2019 года. Тогда ей было присвоено звание генерал-майора полиции.