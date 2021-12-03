РИАМО - 3 дек. Видеозапись начала дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы появилась в Сети, ее опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах записи видно, как водитель Cadillac выходит из машины и начинает выяснять отношения с таксистом, стоящим впереди на светофоре. После этого запись заканчивается.

В ходе конфликта между мужчинами начинается драка, 43-летний водитель Cadillac достает травматический пистолет и несколько раз стреляет в 34-летнего таксиста.

После этого стрелок скрывается, бросив машину на дороге. Пострадавшего таксиста госпитализируют, а в городе объявляют план «Перехват».

Полиция оперативно задержала нападавшего. На месте инцидента работает следственная группа.