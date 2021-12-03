РИАМО - 3 дек. Бюджет Московской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов является «народным», так как формировался с учетом пожеланий и потребностей жителей региона, сообщает пресс-служба аппарата депутата Мособлдумы, члена комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Сергея Маликова.

«Не просто так я назвал бюджет «народным» – он формировался на основе тех наказов, тех пожеланий, что мы получили от наших жителей. Большое внимание мы уделили социальной сфере – 126 млрд получит здравоохранение региона, 112 млрд заложено на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры», - сказал Маликов.

Он добавил, что в принятом бюджете большое внимание уделяется вопросам экологии. Так, Подмосковье планирует привлечь более 1,5 млрд рублей федеральных средств на очистку водных объектов и выделить дополнительное финансирование на продолжение рекультивации мусорных полигонов.

Маликов отметил, что принятый бюджет получился сбалансированным и нацеленным на улучшение условий жизни людей.

Мособлдума приняла закон о бюджете Подмосковья на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в третьем чтении 2 декабря. Объем доходов бюджета в 2022 году составит 759 млрд рублей, расходов - 805 млрд рублей.

В следующем году на реализацию государственной программы «Образование Подмосковья» направят 158,4 млрд рублей, расходы на развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса составят 112,1 млрд рублей. На строительство объектов социальной инфраструктуры намерены потратить 53,3 млрд рублей.

На программу «Здравоохранение Подмосковья» направят 125,8 млрд рублей. Реализация программы «Социальная защита населения Московской области» потребует 104,6 млрд рублей.