РИАМО - 3 дек. Гендиректор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман заявил, что учреждение культуры вернет себе историческое название Художественный театр – МХАТ им. М. Горького. Об этом сообщает ТАСС.

«Новое название театра будет старое: Художественный театр – МХАТ им. М. Горького», – подчеркнул Кехман.

Он напомнил, что сначала театр назывался Художественным, затем стал Московским Художественным, а потом – МХАТ. А в 1987 году учреждение культуры разделось на 2 театра – МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького.

В 2023 году театр будет отмечать 125-летие со дня основания. Кехман выразил надежду, что праздник пройдет с участием МХТ им. Чехова.

Бизнесмен и театральный деятель Владимир Кехман стал новым генеральным директором Московского художественного академического театра им. Максима Горького в конце октября. Решение о его назначении на новую должность приняли в министерстве культуры.