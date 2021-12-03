РИАМО - 3 дек. На востоке столицы задержан 46-летний москвич, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В квартире задержанного нашли 39 патронов. Исследование показало, что патроны, изготовленные заводским промышленным способом, пригодны для стрельбы, обладают поражающими свойствами боеприпасов и могут использоваться по назначению.

Дело завели по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.