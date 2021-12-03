РИАМО - 3 дек. Прокуратура столицы поставила на контроль ход процессуальной проверки после дорожного конфликта со стрельбой на улице Большой Грузинской, сообщает пресс-служба ведомства.

Конфликт случился между водителем внедорожника Cadillac Escalade и таксистом. В результате инцидента один мужчина выстрелил в оппонента, предположительно, из травматического оружия.

39-летний стрелявший задержан на месте ЧП. Пострадавшему в дорожном конфликте оказывается медпомощь.

По данными СМИ, задержанного зовут Дмитрий Махалов. Ему 39 лет, ранее он уже был судим. Его оппонента зовут Алманбет Абдрахманов, он работает водителем такси и ему 34 года.