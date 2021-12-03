РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Центр реабилитации животных «Юна» Подольска с начала года провел уроки гуманного отношения к животным «Юна-Класс» для 6 653 школьников, всего 142 занятия было проведено за 11 месяцев, и продолжает принимать заявки от школ, сообщает центр «Юна».

Образовательная программа с уроками гуманного отношения к животным «Юна-Класс» станет еще интереснее, так как центр выпустил новые тетради для детей младшего школьного возраста.

Со страниц рабочей тетради ученики 1-3 классов узнают о взаимодействии людей и питомцев, проблеме бездомных животных, благотворительности, развитии гуманного отношения и активной жизненной позиции Темы подробно раскрыты, а упражнения сопровождают яркими иллюстрациями.

Чтобы школа поучаствовала в образовательной программе «Юна-Класс», нужно отправить заявку на почту yunaclass@yunacenter.ru.

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