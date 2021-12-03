РИАМО - 3 дек. Сотрудники полиции устанавливают личности участников потасовки, произошедшей станции метрополитена «Пушкинская», сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее СМИ сообщали, что утром в пятницу произошла драка на станции «Пушкинская». Один из мужчин напал на другого, повалил на пол и начал избивать руками. Участников потасовки разняли пассажиры.

«Сегодня в 8:40 камерами видеонаблюдения был запечатлен конфликт между пассажирами на станции «Пушкинская». Совместно с сотрудниками метрополитена устанавливаются личности граждан», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что по данному инциденту заявлений в полицию не поступало.

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