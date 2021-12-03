РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 дек. В подмосковном Королеве для детей-инвалидов показали спектакль и провели игры, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В пятницу в честь международного дня инвалидов в Королеве для детей устроили праздник. Детям с ограниченными возможностями здоровья показали спектакль, провели для них игры, танцы, чаепитие и вручили подарки. Организовал мероприятие семейный клуб «Мультяшка» совместно с городской общественной палатой, благотворительным фондом «Окно в мир» и торгово-промышленной палатой.

«Сегодня (3 декабря, - ред.) мы решили организовать праздник для детей. Программа насыщенная, свои подарки для ребят привезли не только предприниматели, но и жители города. Планируем провести еще один праздник и к Новому году», - сказала руководитель клуба Юлия Секретарева.

В празднике приняли участие более 20 детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети посмотрели несколько сказок, посмотрели выступление клоуна и поиграли с ним, номер показали девушки из танцевального коллектива. В конце праздника ребята вместе с родителями попили чай и получили подарки.