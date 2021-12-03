РИАМО - 3 дек. Московский художественный академические театр им. Горького в 2023 году будет отмечать 125-летие. Гендиректор учреждения Владимир Кехман рассчитывает отпраздновать юбилей совместно с МХТ им. Чехова, сообщает ТАСС.

Эту тему Владимир Кехман намерен обсудить с художественным руководителем МХТ Константином Хабенским.

«Я хотел бы вместе праздновать 125-летие. На эту тему будем встречаться с Константином Хабенским. Мы уже договорились с ним увидеться. И я очень надеюсь, что он как творческий лидер МХТ сделает нам какое-то очень интересное предложение», – сказал Кехман.

Он отметил, что в день празднования юбилея театра на сцену может выйти бывший худрук МХАТ им. Горького Татьяна Доронина.

«Татьяна Васильевна, может быть, выйдет в этот юбилей на сцену и прочитает Есенина в конце концов или что-то другое. Мы сможем вместе сделать праздник и здесь, и в Камергерском. Мне кажется, это будет очень-очень правильно. Я очень надеюсь, что мы это сделаем вместе с МХТ», – сказал Кехман.

Гендиректор МХАТ также прокомментировал возможное объединение МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова. Он отметил, что «сливать два театра не придется».

«Но вопрос - кто тот творческий лидер, который может объединить две труппы? У меня есть предположение, но нет основания на сегодняшний день говорить об этом», - подчеркнул Кехман.

В 1987 году МХАТ разделился на 2 театра - МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького.