РИАМО - 3 дек. Сумма расходов на 2022 год по сравнению с текущим годом увеличится на 442 миллиона рублей в подмосковных Люберцах, сообщил в пятницу начальник финансового управления администрации Люберец Андроник Пак на публичных слушаниях по формированию муниципального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

«Общий объем расходов на 2022 год составит 13 млрд 483 млн рублей, что на 442 млн рублей больше по сравнению с 2021 годом. В том числе, данные средства будут направлены на реализацию муниципальных программ в объеме 13 млрд 870 млн рублей или 97,1% от общих расходов и на непрограммные расходы – 397 млн рублей или 2,9% от общих расходов», - сказал Пак.

На МП «Культура» направят 681 млн рублей, на образование – порядка 7,5 млрд рублей, на МП «Социальная защита населения» - 219 млн рублей. На программу «Спорт» предусмотрено финансирование в размере 370 млн рублей, на развитие сельского хозяйства – 7 млн рублей, на МП «Экология и окружающая среда» - 7 млн рублей. На МП «Безопасность» из бюджета направят 161 млн рублей, на жилищные расходы – 189 млн рублей.

Программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» предусматривает средства в сумме 222 млн рублей, МП «Предпринимательство» - 4 млн рублей, МП «Управление имуществом и муниципальными финансами» - 970 млн рублей. На программу «СМИ» направят 45 млн рублей. В рамках программы «Функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусматривается финансирование в сумме 475 млн рублей. «Цифровое муниципальное образование» предусматривает средства в размере 375 млн рублей, «Архитектура и градостроительство» - 3 млн рублей. На «Формирование современной комфортной городской среды» предусмотрено более 1 млрд рублей. На программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» направят 624 млн рублей.