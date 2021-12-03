РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 дек. С 1 по 30 ноября полицейские подмосковного Щелкова зарегистрировали более 6 тыс. обращений, 125 касались совершенных преступлений, 87 из них раскрыто, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

За этот период полицейские зарегистрировали 27 тяжких и особо тяжких преступлений, в 16 случаях установлены совершившие их лица.

Из значимых преступлений оперативники раскрыли 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 1 факт мошенничества, 1 грабеж, 1 факт угона автотранспорта, 26 краж, из них 5 краж из квартир и 6 из дач и садовых домов, 6 фактов сбыта и 1 факт хранения наркотических средств и психотропных веществ.

Также оперативники раскрыли 21 ранее совершенное преступление, задержано 3 лица, находившихся в федеральном розыске.