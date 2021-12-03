РИАМО - 3 дек. Первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко займет пост нового генерального директора VK вместо Бориса Добродеева, сообщает РБК.

Соответствующую информацию изданию сообщил источник, знакомый с кадровыми решениями.

Ранее СМИ сообщили о том, что генеральный директор VK Борис Добродеев принял решение оставить должность и покинуть компанию. Он возглавлял VK с 2016 года.

Кириенко стал вице-президентом «Ростелекома» в сентябре 2016 года. Топ-менеджер отвечал за цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров и множество других ключевых проектов, включая запуск сервиса Wink.

Компания USM российского миллиардера Алишера Усманова 2 ноября продала свою долю в VK группе «Согаз». Сумма сделки не раскрывалась.

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