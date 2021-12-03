РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Порядка 7,5 млрд рублей направят на образование в городском округе Люберцы в следующем году. Об этом сообщили в пятницу на публичных слушаниях по формированию муниципального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Всего доходы на 2022 год составили 12,7 млрд рублей, расходы – почти 13,5 млрд рублей, дефицит – 778 млн рублей.

«Муниципальная программа «Образование» предусматривает средства в сумме 7 миллиардов 579 миллионов рублей, или 122% к 2021 году. <...> Это выполнение муниципального задания содержание наших образовательных учреждений - 6 млрд 325 млн рублей, проведение ремонтных работ - 306 млн, частным садам и школам - 235 млн рублей, питание обучающихся в школах - 351 млн рублей, питание воспитанников из льготных категорий в детских садах - 12 млн рублей, компенсация родительской платы в детских садах - 116 млн рублей, создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет - 79 млн рублей», - сказал начальник финансового управления администрации Люберец Андроник Пак.

Он добавил, что на осуществление переданных госполномочий комиссии по делам несовершеннолетних направлено 15 млн рублей, на содержание управления образования - 22 млн рублей, обеспечение оборудованием технической направленности - 12 млн рублей. Также на благоустройство территорий детских садов и школ выделено 20 млн рублей. Для проведения ЕГЭ предусмотрено 7 млн рублей, 35 млн рублей направлено на приобретение материальных запасов и мебели. На иные мероприятия выделили 44 млн рублей.