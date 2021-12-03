РИАМО - 3 дек. В Таганский районный суд столицы поступили административные материалы на компании Google и Meta за неудаление запрещенного контента, им грозит оборотный штраф, сообщат пресс-служба суда.

Данные материалы возбуждены на основании протоколов об административных правонарушениях, которые были составлены Роскомнадзором в отношении этих компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ по повторному нарушению о неудалении запрещенного контента.

На компании могут наложить штраф от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех услуг за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 4 млн рублей.

Заседание по делам пройдут 24 декабря. С 10:00 – по Google, с 12:00 – по Meta Platforms Inc (прежнее название Facebook Inc).

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