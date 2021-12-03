РИАМО - 3 дек. Дольщики дома №3 в жилом комплексе «Лобня Сити» в пятницу получили первые ключи от долгожданных квартир, в ближайшее время ключи получат все 276 дольщиков этого корпуса. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жильцов с предстоящим новосельем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в Instagram.

«Приятное событие, вручили ключи. Знаю, что вам пришлось подождать. Я хочу вас поздравить, очень надеюсь, что проблема позади, качество жилья – приемлемое. Теперь предстоят приятные хлопоты – делать ремонт», – отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что в Лобне было несколько крупных объектов проблемного строительства.

«Наша задача – до 2023 года решить проблему дольщиков во всем Подмосковье. Это большое обязательство перед нашими жителями и президентом», – заключил Воробьев.

«Лобня Сити» является одним из крупнейших ЖК в округе. Изначально здесь купили квартиры свыше 900 человек. Планировалось построить 6 домов, при этом 2 из них сдали в 2018 году, но в дальнейшем застройщик не смог своевременно выполнять свои обязательства из-за финансовых трудностей.

При содействии властей Подмосковья компания возобновила работу: в ближайшее время ЖК полностью сдадут. Почти 400 жильцов домов №4 и №5 уже заселились в 2020-2021 годах. В сентябре 2022 года восстановят права последних дольщиков из дома №6.

Семье Любови Антоновой пришлось несколько лет ждать новоселья, но теперь ожидания закончены.

«Все достроилось, мы можем здесь спокойно жить, растить наших детей. Мы хотели больше экологии потому, что в Москве, а мы живем в центре, большая загазованность. Родился ребенок, теперь хочется больше прогулок и чтобы был лес рядом», – рассказала Антонова.