«Памятник неизвестному солдату - это памятник мужества, доблести, героизма нашего великого советского народа. Уже нет Советского Союза, но есть бессмертная память о подвиге советского солдата. Мы, нынешнее поколение, будем всегда помнить и чтить подвиг наших дедов, наших прадедов. Мы перед ними в неоплатном долгу» , - сказал Ежокин.