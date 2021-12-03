РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 дек. В пятницу в Домодедове у Обелиска памяти воинам-домодедовцам возложили цветы в честь Дня неизвестного солдата, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».
Участие в церемонии приняли глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин, депутат совета депутатов муниципалитета Владимир Редькин, генерал-полковник Иван Морозов, а также жители городского округа Домодедово.
После церемонии возложения цветов желающие приняли участие в автопробеге по кладбищам округа, на которых расположены братские могилы.
День неизвестного солдата отмечают в России 3 декабря.
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