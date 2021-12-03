РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса, ранее считавшегося самостроем, легализовали и достроили в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству МО.

В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева, совместно с администрацией городского округа Красногорск и профильными ведомствами продолжается работа по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории округа. Так, в микрорайоне Опалиха был выявлен объект самовольного строительства – здание физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство которого было начато в 2020 году и в дальнейшем приостановлено.

«В результате совместной работы застройщиком было завершено оформление необходимой документации и получено разрешение на проведение строительных работ», - сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он пояснил, что в 2021 году строительство нежилого здания было продолжено, в настоящий момент с него снят статус объекта самовольного строительства. Общая площадь нового четырехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса составляет порядка 7000 кв м. ФОК рассчитан на 650 посетителей.

"Объект значимый, так как здесь смогут заниматься спортом и проводить свой досуг жители округа», - подчеркнул Гордиенко.

Также он добавил, что в здании ФОКа размещена ледовая арена с тренировочным катком, залы для занятий разными видами спорта, кафе и магазин. В комплексе созданы все необходимые условия с учетом потребностей маломобильных групп населения.

На прилегающей к зданию территории проведено благоустройство, выполнены работы по устройству парковочных мест.

За 4 года на территории городского округа Красногорск выявлено 125 объектов незавершенного строительства, из них 88 самовольных построек. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 36 объектов, что составляет от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

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