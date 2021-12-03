РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. В Никольско-Архангельском парке в Балашихе можно опустить в почтовый ящик письма для Деда Мороза, которые отправятся в Великий Устюг, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Новогодний почтовый ящик можно найти прямо возле входа в парк. Главное - правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Отправить письмо новогоднему волшебнику можно и с помощью любого другого почтового ящика, которые есть во всех почтовых отделениях и на фасадах некоторых зданий.

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