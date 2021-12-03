РИАМО - 3 дек. Автопарк электробусов Москвы прошел сезонную проверку. Все машины готовы к работе в зимних условиях, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Ежедневно в электробусах проверяют отсутствие подтеканий рабочих жидкостей или повреждений, работу отопителей и створок дверей, а также состояние дверных уплотнителей. Уровень стеклоомывающей жидкости тоже должен соответствовать норме.

Во время сезонных проверок специалисты контролируют работу системы климат-контроля и отопителей салона и кабины.

«Мэр Москвы поручил проводить регулярную проверку экотранспорта перед зимним сезоном. Специалисты ежедневно контролируют работу всех систем электробусов и их готовность к минусовым температурам. Данные меры обеспечивают полную работоспособность транспорта и комфорт пассажиров», – рассказал заммэра Москвы, руководитель Дептранса города Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что уже 3 зимы экотранспорт мегаполиса работает без сбоев и показывает свою надежность.

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