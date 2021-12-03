РИАМО - 3 дек. Сотрудники «Мособлпожспаса» осмотрели водные объекты Подмосковья и выявили места с опасной толщиной льда, таких насчитывается 19, сообщила пресс-служба учреждения.

Как рассказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов, в патрулировании приняли участие более 200 спасателей из 41 подразделения службы. Также были задействованы 49 единиц техники.

«По итогам мониторинга опасными были признаны 19 водоемов на территории городских округов Клин, Дмитров, Егорьевск, Луховицы, Одинцово, Солнечногорск, Долгопрудный, Балашиха, Шатура и Щелково», – добавил Пестов.

Лед считается опасным, если его толщина не превышает семи сантиметров. Низкие температуры держатся в Подмосковье еще недостаточно долго, поэтому выходить на лед может быть опасно.

«Так как отрицательная температура в регионе держится всего несколько дней, толщина льда на водоемах лежит в пределах от нуля до семи сантиметров. На большинстве водоемов ледяной покров отсутствует полностью. Однако не стоит терять бдительности и выходить на лед. Помните, ваша жизнь и жизни ваших близких зависят только от вас», – сказал Пестов.