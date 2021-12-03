РИАМО - 3 дек. Полицейские задержали водителя внедорожника Cadillac Escalade, который устроил стрельбу в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Ранее на 2-й Брестской улице водитель люксового джипа в ходе дорожного конфликта расстрелял таксиста из травматического пистолета и сбежал. В столице объявили план «Перехват».

Предварительно, задержанный – 43-летний Дмитрий Махалов. Пострадавший водитель такси – 34-летний Алманбет Абдрахмановов, он госпитализирован.

Сейчас на месте инцидента работает полиция и следственная группа.