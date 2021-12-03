РИАМО - 3 дек. Неизвестный злоумышленник разбил стекло припаркованного в центре Москвы автомобиля Toyota Camry и похитил вещи водителя на 210 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

О преступлении стало известно после заявления водителя. По установленным данным, вечером мужчина припарковал свой автомобиль по адресу ул. 2-я Тверская — Ямская, дом 54, закрыл его и отлучился в банк на 5 минут. Вернувшись, он обнаружил, что заднее левое стекло автомобиля разбито, а его личные вещи, находившиеся в машине, пропали.

Неизвестный злоумышленник украл рюкзак фирмы Calvin Кlein, в котором находились ноутбук фирмы Lenovo примерной стоимостью около 60 тыс. рублей и наличные денежные средства в размере 150 тыс. рублей.

Общий ущерб составил 210 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.2, ст.158 УК РФ («Кража»).